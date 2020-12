GZSZ-Fans dürften sich über diese Neuigkeiten freuen! Seit 2018 spielt Timur Ülker (31) in der beliebten Daily den Aufreißer Nihat. Doch der Serienstar kann nicht nur schauspielern, sondern ist dazu auch noch ziemlich musikalisch. Das stellte er nun in seinem Song unter Beweis. Bereits vor wenigen Tagen kündigte der 31-Jährige im Netz an, ein neues Kapital aufzuschlagen. Am Donnerstag war es dann endlich so weit: Timur hat einen Song veröffentlicht.

Mit einem Ausschnitt aus dem Musikvideo kündigte der Hamburger bereits auf Instagram an, gemeinsam mit dem Rapper Ali As (41) den Song "Memo" produziert zu haben. "Ich habe lange überlegt, wann der Moment perfekt ist, um mit meinen Songs nach einer so langen musikalischen Pause wieder an die Öffentlichkeit zu treten", schrieb er unter das Video. Scheinbar war aber genau jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen. Bei "Guten Morgen Deutschland" verriet der Schauspieler: "Wer mich kennt, der weiß, dass Musik immer ein Teil von mir war. Um genauer zu sein, mache ich schon sehr lange Musik. Und wenn man noch genauer sein will, dann bin ich durch die Musik ins Schauspiel gerutscht."

Seiner Tochter und größten Kritikerin spielte er bereits vor Veröffentlichung eine Demoversion vor: "Ich hatte vergessen, dass an einer Stelle ein nicht jugendfreies Schimpfwort vorkam und stoppte die Wiedergabe des Titels zum Glück gerade noch rechtzeitig." Als er das der Fünfjährigen erklärte, habe sie ihn belehrt: "Papa, Schimpfwörter sagt man doch nicht". Daher habe er den Part sogar noch einmal neu aufgenommen.

Getty Images Timur Ülker, TV-Bekanntheit

Aaron Deppe Timur Ülker und Ali As, Rapper

Instagram / timuruelker Timur Ülker mit seiner Tochter Ileya

