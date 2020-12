Bald ist es wohl endlich so weit. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Brenda Patea (27) erwartet ihr erstes Kind. Anfang des nächsten Jahres wird ihr Nachwuchs voraussichtlich das Licht der Welt erblicken – immerhin ist Brenda schon im achten Monat schwanger. Regelmäßig lässt die Schönheit ihre Fangemeinde an ihrer Schwangerschaft teilhaben und hält ihre Follower auf dem Laufenden. Nun teilt Brenda allerdings einen ganz besonders intimen Einblick – und zeigt das Ultraschallbild ihres Babys.

In ihrer Instagram-Story nahm die 27-Jährige ihre Abonnenten mit zu ihrer Untersuchung beim Frauenarzt und hielt den Ablauf des Termins mit mehreren kleinen Clips fest. Unter anderem zeigte die Influencerin den Ultraschall ihres ungeborenen Kindes. Auf den Aufnahmen ist schon deutlich die Gestalt des Kindes zu erkennen – offenbar scheint es sich prächtig zu entwickeln. "Schmatzt und ist aktiv", schrieb Brenda zu dem Video.

Mittlerweile rückt der Tag der Geburt immer näher. Die werdende Mama kann dies allerdings noch gar nicht so wirklich realisieren: "Auch wenn das Kind dann da ist, kann ich es, glaube ich, noch nicht glauben. Ich freue mich extrem drauf, aber es ist noch alles so unrealistisch", gestand die Brünette zuvor im Podcast Neongrau.

Anzeige

Instagram / brendapatea Brenda Patea in Berlin im November 2020

Anzeige

Instagram / brendapatea Brenda Patea, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / brendapatea Brenda Patea im Oktober 2020 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de