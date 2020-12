Brenda Patea (27) gibt ein Babybauch-Update! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin überraschte ihre Fans im Oktober mit Neuigkeiten: Sie erwartet von ihrem Ex-Freund, Tennisstar Alexander Zverev (23), ihren ersten Nachwuchs! Ihre Community lässt die Beauty seit der Verkündung der Schwangerschaft an ihrem privaten Glück teilhaben – so auch jetzt: Sie präsentiert ihre Körpermitte auf einem neuen Foto – und die ist mittlerweile ganz schön angewachsen!

Auf dem Instagram-Schnappschuss trägt die werdende Mutter ein enges Oberteil, in dem ihre Wölbung ziemlich gut zur Geltung kommt. Wie sehr sie sich auf ihr Kind freut, machte sie ebenfalls deutlich: "Ich warte und warte", schreibt sie zu dem Bild. Ihre Follower sind von dem Anblick begeistert und hinterlassen Kommentare wie "Wow, du siehst super aus" oder "Ein wirklich schönes Bild!".

Vergangene Woche verlor sie in einem Post ein paar mehr Worte über ihre Schwangerschaft – und geriet dabei regelrecht ins Schwärmen: "Ich liebe meine kleine Babymurmel und könnte mir keinen schöneren Bauch vorstellen. Die Zeit ist einfach magisch." Gleichzeitig verriet sie: Ihr Hund weiche ihr aktuell nicht mehr von der Seite. "Liegt das wohl an der Schwangerschaft?", wunderte sich die Influencerin.

Instagram / brendapatea Brenda Patea im Dezember 2020

Instagram / brendapatea Alexander Zverev und Brenda Patea in Monaco

Instagram / brendapatea Brenda Patea im Dezember 2020

