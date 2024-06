Krankheit: Alexander Zverevs Verfahren wurde unterbrochen!

Am vergangenen Freitag startete das Verfahren gegen Alexander Zverev (27). Seine Ex Brenda Patea (30) wirft ihm vor, sie während ihrer Beziehung mit beiden Händen gewürgt zu haben. Die Ex-GNTM-Teilnehmerin sollte sogar unter Eid vor Gericht aussagen. Doch nun wird bekannt, dass der Prozess vorzeitig unterbrochen ist. Der Grund: Brenda ist gesundheitlich angeschlagen. "Es geht ihr nicht gut, sie ist heiser, hat Fieber. Sie muss ins Bett, damit sie morgen früh wieder fit ist", erklärte ihr Anwalt gegenüber Bild.

Brenda hätte bereits am Freitag vor Gericht aussagen sollen, das wurde jedoch verschoben. Heute war sie erneut erwartet worden. Doch bereits am Vormittag soll es ihr schlecht gegangen sein. Dennoch wollte sie den Termin wahrnehmen und ihre Aussagen tätigen. "Ich will, dass es losgeht", stellte sie vorher noch gegenüber RTL klar. Wann der Prozess nun weitergeht, ist unklar.

Der Tennisstar und das Model lernten sich im Oktober 2019 kennen. Im Sommer, ein Jahr später, gaben sie jedoch ihre Trennung bekannt. Doch Brenda erwartete ein Kind von ihrem Ex. Die kleine Mayla wurde 2021 geboren. Das Verhältnis der beiden Eltern soll okay sein. "Es ist natürlich nicht einfach. Ich und die Mutter sind getrennt. Aber wir versuchen, ein Verhältnis zu haben, das okay ist", erklärte der 27-Jährige dazu in seiner Doku "Zverev – Der Unvollendete".

Instagram / brendapatea Brenda Patea, Model

Instagram / brendapatea Alexander Zverev und Brenda Patea im Januar 2020 in Melbourne

