Möchte Scott Disick (37) nun etwa sesshaft werden? Der Keeping up with the Kardashians-Star scheint nach seiner Trennung von Sofia Richie (22) im August schon seit einigen Wochen eine neue Flamme zu haben – nämlich das Model Amelia Gray Hamlin. Bis dato schien es so, als wäre die Liebelei nichts Ernsthaftes für Scott – nun wurden die beiden aber gemeinsam bei mehreren Hausbesichtigungen abgelichtet!

Daily Mail veröffentlichte diverse Aufnahmen, die Scott und Amelia zeigen, wie sie diverse Luxusvillen in Augenschein nehmen – und diese stattlichen Domizile in dem Wohnviertel Holmby Hills in Los Angeles können sich definitiv sehen lassen. Das Paar besichtigte Anwesen im Millionenbereich: Das Teuerste kostet wohl 115 Millionen Dollar, also umgerechnet knapp 94,4 Millionen Euro. In dem dekadenten Wohnsitz mit einem Tennisplatz, einem riesigen Swimmingpool, zehn Schlafzimmern und neun Badezimmern lebten vorher Megastars wie Tony Curtis (✝85) und Cher (74).

Meint der Ex von Kourtney Kardashian (41) es mit dem Teen-Model tatsächlich ernster als zuvor angenommen? Ein Insider hatte vor Kurzem gegenüber E! News nämlich zu verstehen gegeben, dass es sich definitiv nicht um die große Liebe zwischen den beiden handele: "Scott und Amelia quatschen zwar und hängen miteinander rum, aber keiner von beiden sucht etwas Ernstes. Er genießt einfach nur ihre Gesellschaft!"

Instagram / ameliagray Scott Disick und Amelia Hamlin mit einer Freundin

Instagram / ameliagray Amelia Gray Hamlin, Influencerin

Getty Images Scott Disick und Sofia Richie im Oktober 2018 in Los Angeles

