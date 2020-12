Was läuft wirklich zwischen Scott Disick (37) und seiner neuen Eroberung? Der Ex von Kourtney Kardashian (41) wurde zuletzt immer wieder zusammen mit einer jungen Frau gesichtet. Bei der Beauty handelt es sich um Amelia Hamlin, die Tochter von TV-Hausfrau Lisa Rinna. Doch entgegen alle Gerüchte soll die Flamme zwischen den beiden gar nicht so heiß lodern wie gedacht: Scott und Amelia wollen beide nichts Ernstes – deswegen lernt die 19-Jährige auch nicht seine Kinder kennen!

Das versicherte nun zumindest ein Bekannter des Unternehmers gegenüber E! News: "Scott und Amelia quatschen zwar und hängen miteinander rum, aber keiner von beiden sucht etwas Ernstes. Er genießt einfach nur ihre Gesellschaft!" Zudem sehe Amelia Scott lediglich in der Zeit, die er nicht mit seinen Kids Mason (10), Penelope (8) und Reign (5) verbringe und treffe die drei Sprösslinge nicht.

Doch obwohl sich zwischen den beiden offenbar keine Romanze anbahnt, soll Scotts Ex nicht begeistert von der Verbindung sein: "In dem Moment, als Kourtney von Scotts Beziehung zu Amelia hörte, verdrehte sie nur die Augen!", schilderte die Quelle. Die älteste Kardashian-Schwester sei jedoch davon überzeugt, dass es nichts bringe, ihren Verflossenen darüber zu belehren, wie sein Image darunter leide, dass er junge Mädchen date.

Instagram / ameliagray Scott Disick und Amelia Hamlin mit einer Freundin

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick mit seinen Kids Penelope und Mason im Juni 2019 in Costa Rica

MEGA Scott Disick und Kourtney Kardashian im Juli 2020 in Malibu

