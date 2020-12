In diesem Moment hatte Paulina Ljubas (24) ordentlich Herzklopfen! Im November hatten die ehemalige Köln 50667-Darstellerin und der Ex-Love Island-Boy Henrik Stoltenberg ihre Beziehung öffentlich gemacht – und seitdem sind die beiden unzertrennlich. Vor den Feiertagen hatten sich die Influencerin und der TV-Casanova allerdings eine Woche lang nicht gesehen – bis jetzt: Paulina war vor dem Wiedersehen mit ihrem Henrik so richtig aufgeregt!

Paulina nahm ihre Fans in ihrer Instagram-Story mit auf die Reise von ihrem Wohnort Köln nach Avignon in Frankreich, wo Henrik gemeinsam mit seinen Eltern die Weihnachtsfeiertage verbringt – und während dieser Fahrt ging der 24-Jährigen schon ordentlich die Pumpe. "Kann es wirklich kaum mehr abwarten, ihn wiederzusehen", betonte sie und gab einen Einblick in ihre Gefühlswelt: "Hab schon richtig Herzklopfen vor Aufregung, obwohl es nur eine Woche war."

Ob Henrik seinen Eltern Paulina während ihres Besuchs in der Provence zum ersten Mal vorstellt, verrät das Paar allerdings nicht. Doch den beiden Turteltauben dürfte wohl gerade auch nur wichtig sein, dass sie sich wiederhaben: Immerhin hatte auch der Politiker-Enkel in den vergangenen Tagen seine große Sehnsucht zum Ausdruck gebracht. "Es ist schwer für mich, über Gefühle zu reden, vor allem in der Öffentlichkeit, doch ich vermisse dich voll", hatte der Blondschopf auf der Fotoplattform erklärt.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Ex-"Köln 50667"-Darstellerin

Instagram / paulina_ljubas Paulina und Henrik im November 2020

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, Reality-TV-Star

