Ed Sheeran (29) gibt seinen Fans mit seiner neuen Single ein paar sehr private Einblicke! Nachdem er im letzten Jahr sein viertes Studioalbum "No. 6 Collaboration" veröffentlicht hatte, gab es jetzt endlich wieder neue Musik des Briten. Vor wenigen Tagen veröffentlichte Ed den Track "Afterglow" und sorgte damit bei seinen Fans für größte Freudensprünge. In einem Social-Media-Post offenbarte der Sänger zudem einige spannende Details über das Lied.

Auf Instagram postete der 29-Jährige einen Ausschnitt des Musikvideos zum neuen Song und schrieb dazu: "'Afterglow' habe ich bereits im letzten Jahr geschrieben. Es ist nicht die erste Single des nächsten Albums, aber ich liebe den Song." Fans vermuten, dass es in dem Lied um die Antarktis-Reise geht, die er mit seiner Frau Cherry Seaborn letztes Jahr gemacht hat – und vielleicht auch um die Zeugung ihrer gemeinsamen Tochter Lyra Antarctica? Die Songzeile "We were love drunk waiting on a miracle, trying to find ourselves in the winter snow", könnte auf jeden Fall ein Hinweis darauf sein: Das "Wunder" wäre in dem Fall natürlich sein Töchterchen Lyra.

Ed verabschiedete sich nach dem Musik-Post aber auch schon wieder aus dem Netz und widmete sich wieder seinem "Papa-Alltag", wie er selbst sagte. Seine Tochter ist gerade erst ein paar Monate alt und nimmt noch die volle Aufmerksamkeit ihrer Eltern in Anspruch.

Getty Images Ed Sheeran, Musiker

Getty Images Ed Sheeran bei den Silver Clef Awards 2019

Getty Images Ed Sheeran, Musiker

