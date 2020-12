Alle Fans von Ed Sheeran (29) aufgepasst: Es gibt neue Musik! 2019 erschien das bisher letzte Studioalbum des Sängers, das den Titel "No. 6 Collaboration" trägt. Seitdem wartet seine Fangemeinde sehnsüchtig auf eine neue Platte – oder zumindest einen Song. Doch jetzt scheint die Karriere-Auszeit des Chartstürmers beendet zu sein und die Geduld seiner Anhänger sich ausgezahlt zu haben. Denn der "Castle on the Hill"-Hitmacher hat ein neues Lied veröffentlicht!

"Afterglow" heißt sein aktuelles Werk, wie Ed jetzt auf Instagram verrät. Der Grammy-Gewinner gibt aber nicht nur den Namen preis, sondern postet auch das dazugehörige dreiminütige Musikvideo auf der Social-Media-Plattform. Er erzählt, dass er dieses Lied vor einem Jahr geschrieben habe und nun dazu bereit sei, es mit der Welt zu teilen. "Es ist aber nicht die erste Single meines neuen Albums. Es ist nur ein Song, den ich liebe – und hoffentlich ihr auch. Also viel Spaß damit", moderiert der "Shape of You"-Interpret seinen Track an.

Mit diesen Zeilen verabschiedet sich Ed vorerst wieder aus dem Netz und widmet sich stattdessen wieder vollständig seinem "Papa-Alltag". Der Brite und seine Frau Cherry Seaborn (28) sind nämlich im vergangenen September zum ersten Mal Eltern einer Tochter namens Lyra Antarctica geworden.

Getty Images Ed Sheeran auf einer Pressekonferenz in Berlin im Februar 2018

Getty Images Ed Sheeran bei den Brit Awards in London im Februar 2018

Getty Images Ed Sheeran auf dem Jingle Ball in NYC im Dezember 2017

