Sarafina Wollny (25) bekommt nach ihrer Baby-News Hassnachrichten! Vor einer Woche verriet Silvia Wollny (55) überglücklich, erneut Oma zu werden. Wer die Eltern sind, wurde aber erst an Weihnachten bekannt gegeben: Tatsächlich hat sich nach sechs langen Jahren endlich der größte Wunsch von Sarafina und ihrem Mann Peter (27) erfüllt. Doch nicht jeder freut sich mit den werdenden Eltern. Neider hoffen sogar, dass die TV-Bekanntheit ihr Baby verliert...

In ihrer Instagram-Story bedankte sich die Blondine bei ihren Fans für die Glückwünsche, offenbarte aber auch, erschreckende Nachrichten erhalten zu haben: "Es ist echt süß, dass sich jeder für uns mitfreut, bis auf ein, zwei – sorry, wenn ich es jetzt sage – Vollidioten, die meinen, irgendeinen Scheiß kommentieren zu müssen." Dabei verriet Sarafina auch, was sie sich von ihren Hatern derzeit anhören muss: "Wenn sie mit ihrem eigenen Leben nicht zufrieden sind [...], brauchen sie nicht kommentieren: 'Ich wünsche dir eine Fehlgeburt.'" Das sei unterste Schublade, stellte die werdende Mutter klar.

Gleichzeitig stellte Sarafina aber auch klar: "Davon lassen wir uns nicht beunruhigen. Solche Personen werden direkt blockiert, weil ich mich darüber gar nicht aufrege." Glücklicherweise sind derartige Nachrichten aber eine absolute Seltenheit. Neben ihren Fans und ihrer Familie freuen sich auch viele Promis über Sarafina und Peters Babysegen. So beglückwünschten unter anderem Danni Büchner (42), Jessica Schröder (26) oder auch Gina Lisa dem Paar.

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihrem Mann Peter

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny

