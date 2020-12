Sie ist eine wahre Filmdiva, die sich noch lange nicht alt fühlt! Sophia Loren (86) wurde in den 60er Jahren zum Hollywoodstar. Mit Filmen wie "Und dennoch leben sie" oder "Gestern, heute und morgen" erarbeitete sich die heute 86-Jährige schließlich den Status einer Filmlegende. Von ihrem wahren Alter will Sophia dabei nicht viel wissen: Sie betonte jetzt in einem Interview, dass sie sich immer noch ziemlich jung fühle!

Im Gespräch mit AARP plauderte die Hollywood-Ikone offen über das Älterwerden – und das macht ihr offensichtlich nicht viel aus. "Manchmal, wenn ich sage, dass ich 86 Jahre alt bin, glaube ich das nicht. Ich fühle mich eher wie 20", so die Italienerin. Dass sie sich so jung fühlt, habe sie vor allem einer Sache zu verdanken – ihrer mentalen Stärke: "Wenn ich in den Spiegel schaue, feuere ich mich selbst an. Ich frage nicht: 'Bist du großartig?' oder 'Bist du schön?' Nein! Es liegt viel mehr daran, wie ich mich innerlich fühle, wie glücklich ich bin. Das ist, was zählt."

Um Sophia war es lange Zeit still gewesen, doch seit Anfang November ist sie in dem Netflix-Drama "The Life Ahead" zu sehen. Darin spielt die Schauspielerin eine Holocaust-Überlebende, die sich mit einem Immigranten aus Senegal anfreundet, der sie ausrauben wollte. Die Geschichte habe sie sofort in den Bann gezogen, wie Sophia gegenüber Bild verriet.

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Sophia Loren in jungen Jahren

Anzeige

Getty Images Sophia Loren im Oktober 2020

Anzeige

Getty Images Sophia Loren während der Mailand Fashion Week 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de