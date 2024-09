Fans feiern Filmdiva Sophia Loren an ihrem 90. Geburtstag

Sophia Loren (90) hat heute einen ganz besonderen Grund zum Feiern: Es ist ihr 90. Geburtstag. Zu ihrem Ehrentag denken zahlreiche Fans an die italienische Schauspielerin und überschütten sie mit Glückwünschen. "Alles Gute an die letzte große Diva des italienischen Kinos", "Es wird lange dauern, bis Italien eine weitere Diva wie Sophia hat. Die besten Wünsche an einen der Träume meiner Jugend" oder "90 Jahre Talent, Schönheit und Anmut", lauten nur einige der liebevollen Gratulationen auf X, ehemals Twitter.

Sophia war ein leuchtender Stern des vergangenen Jahrhunderts. Sie hat in über 100 Filmen mitgespielt, darunter Klassiker wie "Der Untergang des Römischen Reiches" und "Es begann in Neapel". Nicht jeder sah auf Anhieb ihre unkonventionelle Schönheit: Medienberichten zufolge meinte ihr erster Kameramann damals, dass ihr Gesicht zu breit, der Mund zu groß und die Nase zu lang wären. Doch genau diese Unregelmäßigkeiten machten ihren Charme aus. Mit 73 Jahren posierte Sophia noch für den berühmten Pirelli-Kalender.

Aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen, war Sophia ursprünglich alles andere als eine glamouröse Diva. Sie wuchs als Tochter eines Grafen und einer Klavierlehrerin auf. Bevor sie zum internationalen Filmstar wurde, war Sophia als Pizzabäckerin und Fischverkäuferin tätig. Ihr Sprung ins Rampenlicht begann dann im jungen Alter von 15 Jahren, als sie "Vize-Miss Rom" gekrönt wurde. Ein Jahr später traf sie auf Carlo Ponti, der ihr Leben für immer veränderte: Durch den 22 Jahre älteren Filmproduzenten entdeckte sie nicht nur ihre Karriere, sondern auch die große Liebe. Die Ehe mit ihm hielt bis zu seinem Tod im Jahr 2007 und war von tiefer Verbundenheit geprägt.

Getty Images Sophia Loren im Jahr 1965

Getty Images Sophia Loren, Schauspielerin

