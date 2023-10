Nach schwerem Sturz: So geht es Sophia Loren mittlerweile

Wie geht es ihr jetzt? Vor wenigen Wochen machte eine besorgniserregende Nachricht die Runde: Die Schauspielerin Sophia Loren sei in ihrem Haus in Genf schwer gestürzt. Dabei verletzte sich die Oscar-Preisträgerin an der Hüfte und musste noch am selben Tag operiert werden. Seitdem erholt sich die 89-Jährige von dem Eingriff. Nun meldete sich ihr Manager mit einem Update bezüglich Sophias Genesungsprozesses!

Gegenüber People verriet er: "Alles läuft gut. Es sind jedoch mindestens ein paar Monate Rehabilitation nötig." Unterstützung findet Sophia während dieser Zeit bei ihren zwei Söhnen Carlo Ponti Junior und Edoardo Ponti. Beide seien laut ihrem Agenten aktuell bei der gebürtigen Italienerin zu Hause in der Schweiz.

Nur wenige Wochen vor dem Unfall hatte sich Sophia bei einer Modenschau des Labels Armani in Venedig gezeigt. Dabei soll sie laut Augenzeugen in Topform gewesen sein. "Sie hat sich sehr gut gehalten. Die Leute waren ganz aufgeregt, sie zu sehen. Sie war eine ziemliche Attraktion", berichtete ein italienischer Journalist.

Getty Images Sophia Loren, Schauspielerin

Getty Images Sophia Loren, Schauspielerin

Getty Images Sophia Loren bei der Modenschau von Armani 2023

