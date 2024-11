Sophia Loren denkt mit 90 noch lange nicht ans Aufhören

Die italienische Schauspielerin Sophia Loren (90) hat nun gesagt, dass sie keine Pläne habe, sich aus Hollywood zurückzuziehen. In einem Interview mit Deadline erklärte sie, dass sie nicht an ihr Vermächtnis denken wollen würde, sondern an ihren nächsten Film. "Ich werde über mein Vermächtnis nachdenken, sobald ich in Rente gehe, und ich hoffe, niemals in Rente zu gehen", sagte Sophia am Donnerstag gegenüber "Deadline". Die Oscar-Preisträgerin betonte, dass sie weiterhin vor der Kamera stehen und das Publikum begeistern wollte.

Die legendäre Schauspielerin, die seit fast 75 Jahren vor der Kamera steht, erklärte, dass sie nie einen Plan B gehabt und immer an ihrem Ziel festgehalten habe. "Das Geheimnis ist, niemals einen Plan B zu haben, damit man, wenn man vor einem unüberwindbaren Hindernis steht, nicht den leichten Ausweg nimmt", bestätigte Sophia. "Man atmet tief durch, macht weiter und findet die richtige Lösung für sein Problem, da man keine andere Wahl hat, als vorwärtszugehen. Keine Plan Bs, nur einen Plan A", teilte sie mit. Zuletzt spielte sie in dem Film "La vita davanti a sé" ("Du hast das Leben vor dir") unter der Regie ihres Sohnes Edoardo Ponti, der 2020 veröffentlicht wurde. Für ihre Rolle als Holocaust-Überlebende erhielt sie viel Anerkennung und gewann den David-di-Donatello-Preis als beste Schauspielerin.

Sophia, die erst vor Kurzem ihren 90. Geburtstag feierte, denkt gerne an ihre ersten Eindrücke von Hollywood zurück. "Als ich zum ersten Mal in Los Angeles landete, war ich verwirrt von dem, was ich sah", erinnerte sie sich im Gespräch mit "Deadline". "Ich stellte mir Hollywood wie eine Version von Oz vor, eine Märchenstadt voller Fantasie und Farben, aber was ich sah, waren Orangenhaine und Wüste."Doch, sobald sie die Schauspieler und Filmemacher traf, die sie so bewunderte, fand sie das Hollywood ihrer Träume wieder. Obwohl viele sie als Sexsymbol betrachteten, ließ sie sich darüber nie definieren: "Ich bin mir bewusst, dass einige Menschen mich so wahrnehmen, aber ich habe nie viel darüber nachgedacht." Trotz ihres weltweiten Ruhms betont sie, dass sie nie einen Gedanken an ihren Status als Ikone verschwendet habe, sondern sich immer darauf konzentrierte, Teil von Geschichten zu sein, die Menschen bewegen und inspirieren.

Getty Images Sophia Loren im September 2021

Getty Images Sophia Loren, Schauspielerin

