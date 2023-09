Sophia Loren (89) nach schwerem Sturz an der Hüfte operiert

Große Sorge um Sophia Loren (89). Die Italienerin war in den 1960er-Jahren in Hollywood durchgestartet und gilt seitdem als absolute Ikone. Große Erfolge feierte sie vor allem mit Filmen wie "Hochzeit auf Italienisch" oder "Und dennoch leben sie" – für letzteren war ihr sogar ein Oscar verliehen worden. Nur wenige Tage nach ihrem 89. Geburtstag werden jetzt aber besorgniserregende News bekannt: Sophia musste operiert werden!

Das teilt das Management der Filmlegende auf Facebook mit. Demnach sei Sophia am Sonntag in ihrem Haus in Genf schwer gestürzt. Dabei habe sie sich die Hüfte verletzt, weshalb sie gleich am Nachmittag operiert werden musste. Ihr stehe jetzt ein "kurzer Genesungsprozess" bevor. Laut Medienberichten hätte sie am selben Tag in der italienischen Stadt Bari ein Restaurant eröffnen sollen. Nun musste das Lokal den Termin verschieben.

In den vergangenen Jahren war es um die Schauspielerin stiller geworden. Zuletzt hatte sie 2020 vor der Kamera gestanden. In dem Netflix-Film "Du hast das Leben vor dir" war sie in die Rolle einer ehemaligen Prostituierten und Holocaust-Überlebenden namens Madame Rosa geschlüpft, die sich mit einem senegalesischen Jungen anfreundet.

