Sophia Lorens Sohn Carlo heiratet Internetbekanntschaft

Sophia Loren (90) hat allen Grund zur Freude: Ihr Sohn, der Dirigent Carlo Ponti junior und seine Freundin Mariam Sharmanashvili haben sich am 19. September verlobt – und zwar genau am Vorabend des Geburtstages der italienischen Filmlegende. Während die Mutter eines Sohnes weiterhin in ihrer Heimat Georgien lebt, dirigiert Carlo das San Bernardino Symphony Orchestra in Kalifornien. Die Beziehung funktioniert trotz der Distanz, wie sie im Gespräch mit der Bild erklärt: "Wir haben unser gemeinsames Leben so gestaltet, dass seine Reisen unsere Beziehung und Liebe nicht beeinträchtigen." Geheiratet werden soll in Mariams Heimatland. Doch wie lernten sich die Georgierin und der Promi-Spross überhaupt kennen? Alles begann während der Pandemie, als Mariam auf Instagram ein Foto von sich an einem Klavier veröffentlichte. Ihre Freundin setzte Hashtags unter das Bild – der Beginn einer Liebesgeschichte. Das Foto wurde Carlo angezeigt, und er verfasste seine erste Nachricht. "Bellissima". Die gelernte Apothekerin antwortete ihm und so nahm die Geschichte seinen Lauf.

Drei Tage lang schrieben sie sich, ohne dass Mariam wusste, wer Carlo wirklich war. Erst als der 55-Jährige erwähnte, dass seine Familie gespannt auf die Oscar-Nominierungen wartete, weil ein Film seiner Mutter im Rennen sei, erkannte sie, dass er der Sohn von Sophia Loren ist. Im November 2022 traf Mariam zusammen mit ihrem achtjährigen Sohn Demetre die Film-Ikone zum ersten Mal in Genf. "Sie war sehr herzlich zu meinem Sohn Demetre und mir", verrät Mariam gegenüber dem Magazin. Sophia ließ Demetre sogar ihren Oscar halten. Für Mariam ist Sophia Loren nicht nur eine zukünftige Schwiegermutter, sondern auch ein unglaublich warmherziger und liebevoller Mensch. "Ihre Einfachheit und Direktheit verleihen ihrer ohnehin schon beeindruckenden Persönlichkeit noch mehr Größe", schwärmt sie.

Sophia ist eine Filmikone des vergangenen Jahrhunderts. Die Schauspielerin stand für über 100 Filme vor der Kamera, darunter Klassiker wie "Der Untergang des Römischen Reiches" und "Es begann in Neapel". Auch im fortgeschrittenen Alter scheut die gebürtige Römerin das Rampenlicht nicht: Im Alter von 73 Jahren posierte sie noch für den weltberühmten Pirelli-Kalender.

Instagram / mariamsharmanashvili Mariam Sharmanashvili, März 2021

Getty Images Sophia Loren, 2015 bei der Fashion Week in Mailand

