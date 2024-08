"Lieber Freund": Sophia Loren zollt Alain Delon (†88) Tribut

Sophia Loren (89) trauert um Alain Delon (✝88). Der Tod des Schauspielers löste weltweit Bestürzung aus, besonders bei Kollegen wie der italienischen Filmikone. Die beiden verband eine jahrzehntelange, enge Freundschaft. In einer Stellungnahme gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur Ansa teilt Sophia nun rührende Worte des Abschieds. "Bevor er ein Kollege war, war er ein lieber Freund. Ich werde dich immer lieben. Ciao, Alain", heißt es in ihrem Statement. Sie sei sehr traurig über den Tod des Franzosen.

Der 88-Jährige war zuletzt 2019 in dem Film "Toute ressemblance" zu sehen gewesen – vergangenes Jahr äußerte er sogar noch Pläne für einen weiteren Film. Doch gesundheitliche Probleme hatten seine letzten Jahre überschattet. Schlaganfälle und eine Hirnblutung hatten seine Gesundheit stark beeinträchtigt, auch der Tod seiner Ex-Frau Nathalie im Jahr 2021 hatte ihn schwer getroffen. Am 18. August bestätigten seine Kinder gegenüber AFP schließlich, dass der Schauspieler "friedlich in seinem Haus in Douchy" eingeschlafen sei, umgeben von seiner Familie.

Alain Delon und Sophia Loren beeinflussten die europäische Filmbranche in den 60er- und 70er-Jahren stark. Während Sophia für Filme wie "Hochzeit auf Italienisch" und "Hausboot" bekannt ist, prägte Alain das Kino mit Rollen in "Der eiskalte Engel" oder "Rocco und seine Brüder". Von 1959 bis 1964 war er mit Romy Schneider liiert, mit der er unter anderem für "Der Swimmingpool" vor der Kamera stand. Aus seiner Ehe mit Nathalie Delon und seiner Beziehung mit Rosalie van Breemen stammen seine drei Kinder: Anthony, Anouchka und Alain-Fabien. Die drei haben wohl kein besonders gutes Verhältnis – noch zu Lebzeiten ihres Vaters stritten sie sich um sein Vermögen.

Andreas Rentz/Getty Images Alain Delon, französischer Schauspieler

Getty Images Alain Delon bei den Filmfestspielen in Cannes im Mai 2019

