Sophia Loren (86) ist eine wahrhaftige Filmlegende! Die gebürtige Italienerin spielte die weibliche Hauptrolle in Filmhits wie "Hausboot", "Stolz und Leidenschaft" und "Die schwarze Orchidee" – und definierte unter anderem an der Seite von Cary Grant (✝82) und Frank Sinatra (✝82) das "Goldene Zeitalter" Hollywoods. Nun könnte die 86-Jährige erneut Filmgeschichte schreiben: Ihr neuer Netflix-Streifen "Du hast das Leben vor dir" könnte Sophia nächstes Jahr einen Oscar-Rekord bescheren!

Das Variety-Magazin und einige andere US-Medien berichten nun, dass die Schauspiel-Ikone eine der Top-Anwärterinnen auf einen Oscar in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" in 2021 sei. 1965 war die Oscar-Gewinnerin zuletzt für den begehrten Filmpreis nominiert. Für ihre Rolle als Madame Rosa in der Netflix-Produktion "Du hast das Leben vor dir" könne sie nun erneut auf eine Nominierung hoffen. Damit würde sie den Rekord für die längste Zeitspanne zwischen zwei Oscar-Nominierungen brechen: In Sophias Fall würde der zeitliche Abstand stolze 56 Jahre betragen!

"Du hast das Leben vor dir" erscheint am 13. November auf Netflix und erzählt die Geschichte der Holocaust-Überlebenden Madame Rosa. Gegen ihren Willen nimmt diese eines Tages den kriminellen Straßenjungen Momo bei sich auf. Mit der Zeit entwickelt sich zwischen den beiden unterschiedlichen Einzelgängern aber eine ganz besondere Freundschaft.

Action Press / Wiese/face to face Sophia Loren im Film "Stolz und Leidenschaft" 1957

Getty Images Sophia Loren, 2015 bei der "Milan Fashion Week"

Getty Images Sophia Loren mit ihrem Oscar, 1962

