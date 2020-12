Große Liebesüberraschung über die Feiertage! Der Berliner Schauspieler Jannik Schümann machte bislang überwiegend Schlagzeilen mit seinen Rollen in Filmen wie "Die Mitte der Welt" oder "Dem Horizont so nah", sowie der Serie "Charité". An Weihnachten gab er nun ein großes privates Geheimnis preis – Jannik steht auf Männer und ist in einer Beziehung. Jetzt meldete er sich erstmals nach dem Foto-Outing zu Wort.

Der Hottie wurde nach Veröffentlichung des Pärchenfotos mit Freund Felix anscheinend von Nachrichten überflutet. "Ich bin überwältigt von all den Nachrichten, Kommentaren und der Liebe, die ihr uns schenkt. Ich habe jede einzelne Nachricht gelesen und kann meine Gefühle nicht in Worte fassen. Danke!", schrieb Jannik zu einem Selfie in seiner Instagram-Story. Dazu positionierte er die Regenbogenflagge am Ende seine Statements. Diese ist ein Symbol für die LGBT-Gemeinde, zu der Jannik nun offiziell gehört.

Ob sich Jannik auf eine bestimmte sexuelle Orientierung festlegt, verriet er bisher noch nicht. Eins kann man ihm aber deutlich ansehen – er ist bis über beide Ohren verliebt und das wollte er nun der ganzen Welt zeigen. Glaubt ihr, dass es bald weitere Liebesfotos von Jannik und Felix geben wird? Am Ende des Artikels könnt ihr darüber abstimmen.

Getty Images Jannik Schümann bei der "Die Hebamme 2"-Premiere, 2016

Instagram / jannik.schuemann Jannik Schümann, 2020 in Berlin

Getty Images Jannik Schümann, 2019 bei der Berlin Fashion Week

