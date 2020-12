Jimi Blue Ochsenknecht (29) und Yeliz Koc' (27) Liebe geht unter die Haut. Der Schauspieler und die Influencerin sind seit einigen Monaten einfach unzertrennlich. Das beweisen sie nicht nur mit süßem Pärchen-Content im Netz, sondern auch mit einer ganz besonderen Liebeserklärung: Sie stachen sich gegenseitig kleine Tattoos – Jimi bekam einen Smiley und Yeliz ein Herz. Doch damit nicht genug: Das Paar ließ sich zudem auch noch genau das gleiche Motiv auf dem Körper verewigen!

Anlässlich Jimis Geburtstag teilte Yeliz einige gemeinsame Schnappschüsse in ihrer Instagram-Story. Dabei fiel ein Bild ihrer Unterarme auf, auf denen das gleiche Muster gestochen wurde. Die Zeichen könnten ein Morsecode sein, der Buchstaben, Ziffern oder Zeichen verschlüsselt darstellt. Doch was bedeutet er? Das verraten sie ihren Fans leider nicht...

Obwohl die Bedeutung des Körperschmucks ungeklärt ist, zeigt diese Geste ihren Followern einmal mehr: Die Promis sind immer noch total ineinander verknall! Das machte Yeliz auch mit einem zuckersüßen Geburtstagsgruß an ihren Liebsten deutlich: "Danke, dass du so viel Sonnenschein und Glück in mein Leben bringst."

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc' Tattoos

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht, Weihnachten 2020

