Happy Birthday, Jimi Blue! Der zweitälteste Sohn von Natascha Ochsenknecht (56) wird heute schon 29 Jahre alt – über einen besonders liebevollen Geburtstagsgruß konnte sich der Schauspieler nun von seiner Partnerin Yeliz Koc (27) freuen! Seit vergangenem August sind die beiden ein Paar und verbringen seit ihrem offiziellen Turtel-Outing offenbar kaum eine Minute ohne einander. Nach dem ersten gemeinsamen Weihnachtsfest folgte nun der erste Ehrentag von Jimi, den er mit der 27-Jährigen verbrachte. Die vergaß das Jubiläum selbstverständlich nicht und gestand ihm online überschwänglich ihre Liebe!

"Danke, dass du so viel Sonnenschein und Glück in mein Leben bringst. Alles Gute zum Geburtstag, Jimi. Ich liebe dich bis in alle Zeit", schrieb die ehemalige Bachelor-Kandidatin unter eine Bilderreihe mit dem Jubilar, die womöglich auf Mallorca im Sommer entstanden ist. Auf den Fotos küssen sich die zwei innig, liegen sich in den Armen oder schauen sich ganz tief in die Augen. Wie gut die beiden zueinander passen, stellen auch die User unter den Pics fest: "So schön zu sehen, wie glücklich du mit ihm bist" und "Ihr seid echt ein schönes Paar", schwärmen Yeliz' Follower.

Obwohl die Turteltauben noch gar nicht so lange zusammen sind, wurde Yeliz schon sehr herzlich im Kreise der Ochsenknechts aufgenommen. So saß sie mit Jimis Geschwistern Cheyenne (20) und Wilson (30) sowie Mama Natascha und Oma Bärbel unter der Weihnachtstanne. Und mit der Liebeserklärung zum Geburtstag nicht genug – die Reality-TV-Darstellerin lichtete sich kürzlich in einem "Die wilden Kerle"-Pulli ab. Mit den Filmen feierten Jimi und Wilson damals ihren Karrierestart, von 2003 bis 2008 waren sie die absoluten Stars der Reihe.

Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, 2020

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de