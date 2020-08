Na, wenn das mal nicht der ultimative Vertrauensbeweis ist! Erst vor wenigen Tagen hatte es Yeliz Koc (26) offiziell gemacht: Sie ist nach der Trennung von Johannes Haller (32) wieder in festen Händen. Jimi Blue Ochsenknecht (28) ist der neue Mann an ihrer Seite. Und obwohl die Beziehung der Bachelor in Paradise-Beauty und des Schauspielers noch ganz frisch ist, geht sie schon jetzt unter die Haut: Die beiden hatten nämlich einen Termin in einem Tattoo-Studio.

In ihren Instagram-Storys teilten die beiden Turteltauben Clips, die die Entstehung ihrer neuesten Körperkunstwerke dokumentieren. Und schaut man genau hin, fällt auf: Nicht der Profi hält die Nadel, sondern jeweils Yeliz und Jimi selbst. Die Kuppelshow-Bekanntheit verpasst ihrem neuen Freund einen Smiley am Fußknöchel. Er wiederum revanchiert sich mit einem kleinen Herz an ihrem Handgelenk.

Yeliz befindet sich momentan regelrecht in einem Tattoo-Fieber. Seit dem Liebes-Aus mit ihrem Ex ist sie quasi Stammgast in dem Studio. Unter anderem ließ sie sich schon einen Halbmond stechen, der für ihre Hündin Luna stehen soll und den vielsagenden Spruch "Everything happens for a reason" – zu Deutsch: "Alles passiert aus einem Grund".

Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknechts Tattoo

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc' Tattoo

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Hündin Luna

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de