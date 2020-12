Demi Rose Mawby heizt ihren Fans kurz vor Weihnachten ordentlich ein! Die Britin hat sich über die Jahre nicht nur eine riesige Community im Netz aufgebaut, sondern ist inzwischen auch ein gefragtes Model. Deshalb stellt sie ihre XXL-Kurven immer wieder in heißen und häufig sehr knappen Outfits zur Schau. Auch auf einem neuen Schnappschuss zeigt sie gewohnt viel Haut – und posiert im ultrasexy Lara-Croft-Look für ihre Fans!

Am Donnerstag veröffentlichte die Influencerin zwei Instagram-Schnappschüsse, auf denen sie vor einer idyllischen Landschaft zu sehen ist – allerdings fällt auf denen weniger der blaue Himmel ins Auge als vielmehr ihr großer Po, der mit nur sehr wenig Stoff bedeckt ist: Demi trägt nämlich einen knappen Badeanzug mit String-Höschen und Riesenausschnitt. Den kombiniert sie lediglich mit breiten Overknee-Stiefeln und einer schwarzen Kappe – und erinnert dadurch und durch ihre schmale Taille extrem an die Hauptfigur des Adventure-Spiels "Tomb Raider". "Lara wer?", scherzt sie deshalb passenderweise in einem Kommentar zu den Bildern.

Ihre Fans sind aufgrund der heißen Fotos völlig aus dem Häuschen – und machen das in der Kommentarspalte sehr deutlich: Der Post erhält nicht nur über 530.00 Likes, ein Follower schreibt darüber hinaus völlig begeistert: "Niemand, wirklich niemand war dafür bereit! Sieh dich nur an!"

Anzeige

Instagram / demirose Demi Rose Mawby, Model

Anzeige

Instagram / demirose Demi Rose Mawby im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / demirose Demi Rose Mawby, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de