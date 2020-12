Jacqueline Siemsen schießt gegen Calvin Kleinen! Der Hottie stellte in diesem Jahr seine Beziehung mit Roxy bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe. Obwohl der Muskelmann in festen Händen war, bandelte er mit der Verführerin Sanja an. Während der gesamten Sendung kamen sich die beiden bereits ziemlich nah und tauschten bei ihrem Temptation-Date schließlich innige Küsse aus. Doch was ging da jetzt genau zwischen den beiden? Calvins Verflossene Jacky verriet gegenüber Promiflash, was sie denkt.

"Ich denke, da ging schon etwas. Jeder hat ja Bedürfnisse. Ich weiß aber nicht, ob [Sanja] damit zufrieden ist, was ihr geboten wurde. Ich denke, sie hat anderes erwartet", stellte die Ex on the Beach-Kandidatin im Promiflash-Interview klar. Will sie damit etwa andeuten, dass Calvins Potenzial in Sachen Zärtlichkeiten ausbaufähig ist? Sie sollte es beurteilen können, immerhin konnte sie als ehemalige "Temptation Island"-Verführerin das Herz von Calvin gewinnen. Nach der Sendung entwickelte sich aus einem Flirt eine echte Beziehung, die kurz darauf jedoch wieder in die Brüche ging.

Daher sah die Blondine auch das Liebes-Aus von Roxy und dem Hobby-Rapper bereits kommen. Im Interview erklärte sie: "Überrascht mich null. Vor allem, weil ich es prophezeit habe und es mich somit bestärkt, dass ich recht hatte – geht runter wie Öl." Wie es nun zwischen Sanja und dem Blondschopf weiter geht, bleibt abzuwarten.

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/jacqueline.siemsen/ Jacqueline Siemsen, Ex-"Temptation Island"-Kandidatin

Anzeige

RTL Calvin Kleinen und Sanja Alena

Anzeige

TVNOW Calvin Kleinen und Sanja Alena auf ihrem "Temptation Island V.I.P."-Dreamdate

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de