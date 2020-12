Wie ernst ist es zwischen Rihanna (32) und A$AP Rocky (32)? Seit Anfang dieses Jahres verdichten sich die Hinweise, dass die Sängerin und der Rapper ein Paar sind. Zudem behauptete erst vor einigen Tagen ein Insider, dass die beiden nicht nur miteinander anbandeln würden, sondern auch überglücklich miteinander seien. Es wurde sogar spekuliert, ob die beiden schon das Weihnachtsfest gemeinsam verbringen – und das haben sie, wie es scheint, auch getan: A$AP und Rihanna wurden am Heiligabend zusammen auf Barbados gesichtet!

Bilder, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen die gebürtige Barbadierin und den 32-Jährigen am 24. Dezember händchenhaltend bei einem Spaziergang auf der Karibikinsel. Sie waren offenbar auf dem Weg zu einer weihnachtlich geschmückten Yacht im Hafen, auf der Rihannas Freunde und Familie gewartet haben. Weitere Fotos zeigen die "Rude Boy"-Interpretin und den gebürtigen New Yorker auf dem besagten Boot bei einer kleinen Rundfahrt auf dem Meer.

A$AP wurde bereits am vergangenen Dienstag auf Barbados gesichtet. Paparazzi lichteten ihn bei seiner Ankunft am Flughafen in der Hauptstadt Bridgetown ab. Rihanna soll einige Tage vorher angereist sein.

Getty Images Rihanna im November 2019 in Hollywood

MEGA ASAP Rocky im Dezember 2020 auf Barbados

Getty Images Rihanna, Sängerin

Denkt ihr, dass sich die beiden bald zu ihrem Verhältnis zueinander äußern werden? Ja, da bin ich mir sicher! Nein, ich glaube nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



