Wie sehen die nächsten Tage der Musiker aus? Rihanna (32) und A$AP Rocky (32) sind seit Jahren miteinander befreundet – mehr aber auch nicht. Bis jetzt: Seit ein paar Wochen sollen sie nun tatsächlich eine Beziehung führen. Fans vermuteten das schon lange! Folgt jetzt bereits der nächste Schritt und feiern Rihanna und A$AP gemeinsam Weihnachten? Dafür sprechen auf jeden Fall einige Hinweise...

Am 23. Dezember landete der Rapper mit viel Gepäck auf Barbados – der Heimat von Rihanna, wie Hollywood Life berichtete. Die 32-Jährige reiste selbst schon vor einigen Tagen auf die karibische Insel. Es liegt also nahe, dass die beiden Turteltauben die Feiertage gemeinsam in Rihannas Heimat verbringen wollen. Während der Pandemie hätten die beiden Musiker viel Zeit miteinander verbracht und das habe die Dinge schließlich verändert, erklärte eine Quelle gegenüber dem Magazin.

Der Rapper muss also ganz schön hartnäckig gewesen sein. Er soll nämlich schon länger in Rihanna verknallt sein, doch die Sängerin habe ihn lange in der "Friendzone" gehalten, verriet ein Informant gegenüber Us Weekly. Anscheinend wurde nun aus Freundschaft Liebe.

ActionPress ASAP Rocky und Rihanna bei den Fashion Forward Awards in London im Dezember 2019

Pascal Le Segretain/Getty Images Rihanna und ASAP Rocky

Collage: MEGA Rihanna und ASAP Rocky im Februar 2020

