Nun ist also auch dieses Geheimnis gelüftet! Seit wenigen Tagen sind Samira und ihr Partner Yasin stolze Eltern eines Sohnes. Obwohl die Geburt mit einigen Komplikationen verbunden war, versorgt vor allem der werdende Papa die Fans regelmäßig mit spannenden Neuigkeiten. So verriet er vor Kurzem sogar den Namen seines Sohnemanns. Der Kleine heißt Malik-Kerim. Ob der Knirps Samira oder Yasins Nachnamen trägt, war nicht bekannt – bis jetzt!

In einem gemeinsamen Instagram-Livestream plaudern die frischgebackenen Eltern auch dieses Detail aus. "Er hat den Nachnamen von Samira", erklärt Yasin der Community. Er und seine Liebste hätten diese Entscheidung getroffen, weil es so in manchen Situationen, wie beispielsweise bei Arztbesuchen oder beim Fliegen, einfacher sei. "Ich hoffe, dass wir demnächst jetzt auch mal heiraten können. Dann haben wir alle denselben Nachnamen", ergänzt Samira.

Tatsächlich hatten die Love Island-Turteltauben vorgehabt, noch vor der Geburt standesamtlich zu heiraten – zumindest war das noch vor einigen Wochen der Plan gewesen. Vor den Traualtar schafften es die beiden bislang offenbar aber nicht. Und das, obwohl sie sogar noch im November mit den Worten "Wir bekommen safe dieses Jahr einen Termin" angekündigt hatten, noch dieses Jahr die Hochzeitsglocken läuten lassen zu wollen.

Instagram / yasin__ca Yasin mit seinem Baby

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira, ehemalige "Love Island"-Kandidaten

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira, "Love Island"-Kandidaten 2019

