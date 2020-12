Tobi und Maren Wolf (28) gewähren seltene Einblicke in ihre damalige Kennenlernzeit! Die beiden YouTuber gehen bereits seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Am 7. Juli 2020 feierte das Paar bereits seinen dritten Hochzeitstag. Inzwischen sind die Influencer nicht mehr nur Partner, sondern auch Eltern ihres kleinen Sohnes Lyan River Wolf. Im Netz veröffentlichte Maren nun ein ganz besonderes Throwback-Bild – die erste gemeinsame Aufnahme von sich und Tobi!

Auf Wunsch ihrer zahlreichen Follower teilte Maren nun via Instagram das allererste Selfie an der Seite ihres Gatten. Damals hatte die Web-Bekanntheit noch platinblondes Haar und auch die Frisur ihres Liebsten war anders als heute. Während Tobi auf dem Turtel-Pic seine dunkelhaarige Frise wild nach oben stehend gestylet hatte, trägt der Familienvater inzwischen einen eher kurz rasierten Haarschnitt. Eines hat sich jedoch nicht verändert: Schon damals strahlten die beiden mit einem unvergleichlichen Lächeln in die Kamera.

Schnappschüsse zu zweit sind auf den Social-Media-Kanälen der beiden allerdings rar. Der Grund: Sohnemann Lyan ist stets mit von der Partie. Der Sprössling eroberte das Herz seiner Eltern im Nu. "Unser ein und alles. Unsere große Liebe", schwärmte Maren schon wenige Tage nach der Geburt via Instagram.

