Michael Wendler (48) ließ es sich offenbar nicht nehmen, seinem ehemaligen Kumpel Oliver Pocher (42) zum neuen Familienzuwachs zu gratulieren! Spätestens nachdem der Schlagersänger seinen Ausstieg aus der DSDS-Jury bekannt gab und die Maßnahmen der aktuellen Pandemie anzweifelte, sind Micha und Oli keine Freunde mehr – im Gegenteil: Der Comedian macht sich sogar immer wieder über die politischen Ansichten des Musikers lustig. Vor wenigen Tagen durfte sich Oli über Nachwuchs freuen – und erhielt überraschenderweise Glückwünsche vom Wendler!

Neben rührenden Kommentaren von Promi-Kollegen wie Cathy Hummels (32), Rebecca Mir (29) und Co. durften sich Oli und seine Amira (28) auch über eine Gratulation des Wendlers höchstpersönlich freuen. In seiner Instagram-Story teilte der Musiker nicht nur einen Screenshot der Baby-News, sondern schrieb dazu auch in schlichter Schrift die Worte: "Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute zur Geburt eures Kindes!"

Doch bereits vor Ablauf der 24 Stunden verschwanden die Glückwünsche auf Michas Profil. Der frischgebackene Fünffach-Vater nimmt dem Wendler diese Aktion allerdings nicht übel. "Auch, wenn du es wieder gelöscht hast – Botschaft ist angekommen und vielen Dank", schrieb Oli in seiner Story und markierte dabei das Profil des Wahlamerikaners.

