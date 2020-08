Sie wünscht sich wieder Schmetterlinge im Bauch! Im April dieses Jahres hatte Claudia Obert (58) bereits verkündet, dass es in ihrem Liebesleben gerade alles andere als gut läuft. Durch das anhaltende Reiseverbot sei es ihr verwehrt, ihre Liebhaber rund um den Globus zu treffen. Damit soll nun aber ein für alle Mal Schluss sein: Claudia hat nicht nur Lust auf ein einfaches Schäferstündchen, sondern will sich verlieben! Ihren Mr. Right sucht die Luxus-Lady in einem neuen Format – genau wie Cora Schumacher (43).

Auf die Sat.1/Joyn-Produktion "Coras House of Love" soll im Spätherbst "Claudias House of Love" folgen. Gegenüber Bild verrät die Promis unter Palmen-Bekanntheit auch, was ihr Traummann mitbringen muss: "Er sollte abenteuerlustig sein, erfolgreich. Mein Partner sollte außerdem das aushalten, was ich bin: eine Bombe im Bett, genusssüchtig. Und er sollte gerne verreisen." Ob einer der Bewerber die 58-Jährige bald glücklich machen wird?

Im Castingportal der Produktionsfirma EndemolShine können sich alle Liebesanwärter zwischen 30 und 60 Jahren auf einen Platz in der Flirtshow bewerben. Ausschlaggebend sind dafür drei Fotos sowie ein kurzes Handy-Vorstellungsvideo. Claudia scheint unterdessen bereits all ihre Hoffnungen in das Format zu setzen. "Ich möchte mich mal wieder so richtig verlieben", wünscht sie sich.

"Claudias House of Love" – die neue Joyn-Show

Cora Schumacher in der Show "Coras House of Love"

Claudia Obert, Unternehmerin

Claudia Obert, Society-Lady

