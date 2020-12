Sie sind offenbar noch immer verliebt wie am ersten Tag! Genau ein Jahr ist es nun her, dass Fußballer Davie Selke (25) um die Hand seiner Freundin Evelyn Konrad (26) angehalten hatte. Pünktlich zu ihrem sechsten Jahrestag hatte der Sportler im gemeinsamen Urlaub in Dubai die Frage aller Frage gestellt. Verheiratet sind die Turteltauben zwar noch nicht, doch das scheint ihrer Liebe keinen Abbruch zu tun – ganz im Gegenteil.

Ein Jahr ist nun seit dem Antrag vergangen und vor Kurzem stand für das Paar bereits der siebte Jahrestag an. Und an diesem hatten Evelyn und Davie eigentlich vor, standesamtlich zu heiraten, wie die Influencerin nun in einem emotionalen Instagram-Beitrag verriet. "Wir haben für heute unsere standesamtliche Trauung geplant, weil es für uns ein ganz besonderes Datum ist, aber die Dinge kamen anders. Aber ehrlich gesagt, ist es okay, denn so lange wir uns haben und glücklich sind, das ist das Einzige, was zählt", schrieb die Blondine.

Dazu teilte sie außerdem einige bislang unveröffentlichte Pärchenschnappschüsse – auf den meisten hält die Braut in spe überglücklich ihren Verlobungsring in die Kamera. "Ich liebe diesen Menschen so sehr, dass ich es niemals in Worte fassen kann", schwärmte Evelyn weiter.

Instagram / evelynniiee Davie Selke und seine Verlobte Evelyn Konrad

Instagram / evelynniiee Evelyn Konrad und Davie Selke

Instagram / evelynniiee Evelyn Konrad und Davie Selke

