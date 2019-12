Süße Weihnachtsüberraschung! Fußballstar Davie Selke (24) und Influencerin Evelyn Konrad (25) sind seit Dezember 2013 ein Paar und zeigen sich im Netz immer überglücklich. Ihren sechsten Jahrestag verbringen die beiden gerade im gemeinsamen Dubai-Urlaub. Dafür hatte sich der Kicker eine ganz besondere Überraschung für seine Liebste überlegt: Davie hat Evelyn einen Heiratsantrag gemacht – dem Netz-Star kamen vor lauter Glück sofort die Tränen!

Auf Instagram veröffentlichte der 24-Jährige zwei Bilder seiner Liebsten, auf denen Evelyn mit tränenverschmiertem Make-up ihren Verlobungsring in die Kamera hält. Dazu schrieb er: "Die zukünftige Mrs. Selke". Auch Evelyn, die ihr Glück offenbar kaum fassen kann, teilte ebenfalls ein Bild ihres Klunkers mit ihren Followern und schrieb dazu lediglich "Ja".

Wie gut sich Davie schon als Instagram-Ehemann macht, erklärte die ehemalige Schönheitskönigin im vergangenen Jahr im Promiflash-Interview: "Manchmal muss ich danach halt auch lachen, wenn ich das Bild dann sehe, weil ich mir denke: 'Okay, das ist da oben einfach komplett abgeschnitten, wie kann man so etwas nicht sehen?'" Auch wenn es mit dem perfekten Social-Media-Foto nicht immer klappen will, wird der Fußballer sich als echter Ehemann sicherlich besser schlagen.

Instagram / davieselke Evelyn bei Davies Antrag, Dezember 2019

Instagram / evelynniiee Influencerin Evelyn Konrad und Fußballer Davie Selke

Instagram / davieselke Evelyn Konrad und Davie Selke

