Damit ist der Traum von der Männer-WG geplatzt! Erst vor wenigen Tagen berichteten Pascal Kappés (30) und Serkan Yavuz (27) ihren Fans: Sie wollen zusammenziehen. Der ehemalige Bachelor in Paradise-Star sollte der neue Mitbewohner des Berlin - Tag & Nacht-Stars werden. Am Montag kam Serkan in Köln an, doch die Freude über die neue Bleibe hielt nicht lange an. Pascal erklärte Promiflash nun: Seine Vermieter haben ihm gekündigt.

Bis zum 31. März müssen Serkan und er raus sein – der Grund? "Meine Vermieter fühlten sich so ein bisschen hintergangen, weil die das über Instagram rausbekommen haben", meinte der Influencer im Gespräch mit Promiflash. Weil alles so spontan passiert sei, habe er zuvor keine Gelegenheit gehabt, sie über seinen Mitbewohner zu informieren. "Jetzt mussten wir halt warten, bis die Vermieter kommen und die kamen heute direkt mitsamt der Kündigung", erzählte er weiter.

Aber ist die Wohngemeinschaft damit Geschichte? Da sind sich die zwei Männer wohl selbst nicht so ganz sicher. "Wir suchen zwar zusammen, wissen aber nicht, ob wir zusammen wohnen bleiben", meinte Pascal dazu. Dabei waren die beiden noch vor wenigen Tagen voller Vorfreude. "Auf eine neue und wilde Zeit Bro", schrieb der 30-Jährige zu einem gemeinsamen Instagram-Pic mit Serkan.

