Hinter Johannes Mickenbecker und seinem Bruder Philipp liegen nervenaufreibende Monate: Im Oktober hatte Letzterer seinen Fans erklärt, dass sein Krebs zurückgekehrt ist. Schon zweimal musste er gegen die Krankheit kämpfen, doch die aktuellen Prognosen sehen nicht gut aus. Die Ärzte glauben, dass der YouTube-Star, der gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder den erfolgreichen Netz-Kanal The Real Life Guys führt, nur noch wenige Wochen zu leben hat. Zum Ende des Jahres hat Philipp aber allen Grund zum Strahlen: Sein Bruder Johannes wird nämlich heiraten!

In einem YouTube-Video spricht der zukünftige Bräutigam über seine Verlobte und den Antrag. An Heiligabend habe er seiner Lara die Frage aller Fragen gestellt – und diesen besonderen Moment hielt er für die Fans mit der Kamera fest. "Ein bisschen nervös bin ich schon, auch wenn ich es nicht so ganz zugeben will", hört man Johannes kurz vor der Frage aller Fragen sagen. Kein Wunder, dass der Netz-Star kurz vor dem Antrag Muffensausen hat, denn er hielt nicht etwa in kleinsten Kreis um die Hand seiner Liebsten an.

Während eines Weihnachtsevents, bei dem unter anderem Schauspieler Samuel Koch (33) anwesend war, und das Live bei Instagram übertragen wurde, fragte Johannes Lara, ob sie seine Frau werden will. "Sie hat mir in letzter Zeit so viel Kraft gegeben, gerade in dieser schweren Situation. Selbst wenn ich schwach bin, ist sie stark und ich würde dir gern dieses Geschenk geben", schwärmte der 23-Jährige und überreichte seiner Partnerin die Schatulle mit dem Verlobungsring. Und sie sagte selbstverständlich Ja! Philipp, der das romantische Spektakel vom Bühnenrand aus beobachtete, war natürlich von Anfang an eingeweiht: "Ich kann nur sagen, dass die beiden wunderbar zusammenpassen."

Johannes Mickenbecker, YouTube-Star

Die Zwillingsbrüder Johannes und Philipp Mickenbecker

Philipp Mickenbecker

