Johannes Mickenbecker reflektiert den Tod seiner Geschwister

Im neuen Filmdrama "Leben ist jetzt" geht es um das Leben von Johannes Mickenbecker und seine Geschwister Philipp (✝23) und Elli. Sowohl Johannes' Schwester als auch sein Zwillingsbruder sind tragischerweise in jungen Jahren verstorben. Exklusiv gegenüber Promiflash verrät der YouTuber, wie sich sein Leben durch den Schicksalsschlag verändert hat. "Ich muss immer noch lernen, als einzelner Mensch zurechtzukommen im Alltag, aber es geht ganz gut", erklärt er zuversichtlich. Trotz des Verlustes stehen seine Geschwister laut ihm immer an seiner Seite. Er betont: "In meinem Alltag habe ich meine Geschwister immer im Kopf."

Auch für die Arbeit am Film begleiteten seine Geschwister ihn mental. Im Interview gibt er preis: "Ich dachte auch bei dem Film ganz oft darüber nach, wie die beiden das gemacht hätten." Dadurch, dass Johannes die Geschichte seiner Geschwister möglichst detailgetreu und ehrlich erzählen wollte, äußerte er am Drehbuch Kritik. "Daraufhin habe ich ziemlich viel dafür gekämpft, dass ich auch mehr mitwirken darf und Sachen auch geändert werden [...]. Das war für mich auch nicht so einfach, weil ich eine gewisse Verantwortung den beiden gegenüber verspüre."

Nach einer Absprache mit den Regisseuren Maria-Anna Westholzer und Stefan Westerwelle wurden einige Änderungen am Film vorgenommen. Für dieses Entgegenkommen sei der kreative Kopf sehr dankbar. Er betont im Interview: "Im Rahmen der Möglichkeiten ist alles ganz gut rübergebracht." Trotz eines schwierigen Starts sei Johannes jetzt zufrieden – besonders freue er sich darüber, dass die Lebensfreude der Geschwister so gut eingefangen wurde. 2016 wurden die Zwillingsbrüder mit dem YouTube-Kanal The Real Life Guys bekannt. Dort posteten sie immer wieder neue Erfindungen und präsentierten dem Millionenpublikum ihre Kreativität.

Anzeige Anzeige

Instagram / the_real_life_guys Johannes Mickenbecker mit seinem Bruder Philipp

Anzeige Anzeige

Instagram / j.mickenbecker Johannes, Philipp und Elli Mickenbecker, Gründer von The Real Life Guys