Philipp Mickenbecker (✝23) bleibt seinem Zwillingsbruder für immer in Erinnerung! Am 9. Juni verlor der kreative Webvideoproduzent den Kampf gegen den Krebs. Rund ein Jahr lang hatten ihm seine Ärzte versichert, dass er sein Hodgkin-Lymphom im Endstadium nicht überleben kann – dennoch blieb der Tüftler bis zum Schluss optimistisch und hatte auch keine Angst vor dem Tod. Auch sein Bruder Johannes hat "seinen Frieden" mit Philipps Verlust gemacht, wie er in seinem neuen YouTube-Video berichtet. Hier zeigt Johannes auch noch einmal seine schönsten Momente mit Philipp und verrät, was ihn so besonders gemacht hat...

