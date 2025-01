So denkt Johannes Mickenbecker über "Leben ist jetzt"-Film

Das Leben von Johannes Mickenbecker ist die Inspiration hinter dem neuen Drama-Blockbuster "Leben ist jetzt". Denn der YouTuber hat schon allerlei Unglück erfahren: Vor sieben Jahren verlor er seine Schwester Elli bei einem Flugzeugabsturz, und 2021 starb sein Zwillingsbruder Philipp (✝23) an einer Krebserkrankung. Gerade weil der Film ein so persönliches Projekt für ihn war, legte Johannes auch großen Wert darauf, dass die Geschichte korrekt erzählt wird. Haben die Filmproduzenten das denn geschafft? "Im Rahmen der Möglichkeiten ist alles ganz gut rübergebracht. Ich glaube, man wird nie zu 100 Prozent zufrieden sein, weil es natürlich nicht alles so widerspiegelt, wie es immer war und wie man selber ist. Aber ich glaube wirklich, im Rahmen der Möglichkeiten ist es sehr gut gelungen", erklärte Johannes gegenüber Promiflash bei der Filmpremiere in Berlin.

Johannes hat sogar selbst daran mitgearbeitet, dass der Film so realitätsnah wie möglich wird. "Ich habe irgendwann das Drehbuch gelesen und da war sehr, sehr viel, was mir nicht gefallen hat. Daraufhin habe ich ziemlich viel dafür gekämpft, dass ich auch mehr mitwirken darf und Sachen auch geändert werden", schildert er gegenüber Promiflash. Das hat auch gewirkt: In Absprache mit Johannes kam es sogar zu Nachdrehen und großen Überarbeitungen. Dafür ist der YouTuber sehr dankbar, denn er weiß, dass so etwas nicht selbstverständlich ist. Trotz der komplizierten Gefühle gegenüber dem Film ist es für ihn auch sehr schön, den Film zu sehen. Johannes gefällt besonders, dass die Lebensfreude der Geschwister so gut eingefangen wurde.

Johannes hat gelernt, mit dem Verlust seiner Geschwister umzugehen. Mittlerweile ist er verheiratet und mit seinem YouTube-Kanal sehr erfolgreich. Doch wie er im Gespräch mit Promiflash auch zugibt, begleiten ihn seine Geschwister überallhin. "Ich dachte auch bei dem Film, ganz oft darüber nach, wie die beiden das gemacht hätten. Das war für mich auch nicht so einfach, weil ich eine gewisse Verantwortung den beiden gegenüber verspüre. In meinem Alltag habe ich meine Geschwister immer im Kopf", verrät der Internet-Star. Der Film wird ab dem 16. Januar im Kino zu sehen sein.

Instagram / j.mickenbecker Johannes und Philipp Mickenbecker, YouTuber

Instagram / j.mickenbecker Johannes, Philipp und Elli Mickenbecker, Gründer von The Real Life Guys

