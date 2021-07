Es sind wundervolle Nachrichten, die die Fans der The Real Life Guys gerade erhalten: Nur wenige Wochen, nachdem Philipp Mickenbecker (✝23) tragischerweise an seinem Krebsleiden verstorben ist, hat sein Zwillingsbruder Johannes Mickenbecker seiner langjährigen Freundin das Jawort gegeben. Im Dezember vergangenen Jahres – genauer gesagt an Heiligabend – hatte der 24-Jährige seiner Lara einen Heiratsantrag gemacht. Nun sind die beiden Mann und Frau!

Das geht aus einer Instagram-Story von Philipps bester Freundin Janet hervor, die ein Fan der Real Life Guys auf der Videoplattform TikTok erneut hochgeladen hat: Dort zu sehen sind eine überglückliche Lara in einem weißen Brautkleid und ein noch breiter strahlender Johannes in einem beigefarbenen Anzug, wie sie gemeinsam eine üppige weiße Hochzeitstorte anschneiden! Die Freundin der beiden versah den Clip mit den Worten "Danke für diesen epischen Abend". Wann genau der Hochzeitstag der beiden war, geht aus der Aufnahme leider nicht hervor.

Johannes selbst hat zu seiner Hochzeit bisher noch nichts gepostet. Den Junggesellenabschied hatte er allerdings noch auf ihrem gemeinsamen Instagram-Account am 21. Juni Revue passieren lassen: "Johannes' Junggesellenabschied war ein würdiges Real-Life-Guys-Wochenende. Wir sind in die Schweiz gefahren und dort mit einer Schwimminsel den Rhein runtergeschwommen. Am nächsten Tag waren wir an der Fürenwand klettern und sind danach in den vier Grad kalten Pool vor Ort gesprungen und haben ein klassisches Infinitypool-Foto gemacht, wie es sich für Influencer gehört", hieß es in dem Beitrag.

Instagram / janeti_m Philipp Mickenbecker mit seiner besten Freundin Janet

Instagram / the_real_life_guys Johannes Mickenbecker in der Schweiz

Instagram / the_real_life_guys Johannes Mickenbeckers Junggesellenabschied in der Schweiz

