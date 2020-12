Anne Wünsche (29) hat sich für das nächste Jahr so einiges vorgenommen. Die Influencerin durchlebte in den vergangenen zwölf Monaten etliche Höhen und Tiefen – neben vielen schönen Momenten musste die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin auch einige Rückschläge verkraften, beispielsweise zwei Trennungen oder den ein oder anderen Shitstorm. Zum Abschluss dieses turbulenten Jahres hat Anne nun aber ein paar gute Vorsätze für das kommende!

In ihrer Instagram-Story erzählt die Influencerin, was sie sich alles für die Zukunft vorgenommen hat – nachdem sie die vergangenen Geschehnisse resümiert hat, scheint Anne wohl einiges klar geworden zu sein: "Dass ich an mir arbeiten muss, dass ich mein Glück nicht von anderen abhängig mache, damit ich auch alleine glücklich sein kann. Und wenn ich das geschafft habe, dann kommt auch der Richtige", überlegt die Influencerin. Eigentlich sei sie ein Beziehungsmensch, sie müsse aber auch lernen, alleine glücklich zu sein.

Doch das ist nicht der einzige Punkt auf der Vorsatzliste der zweifachen Mama: "Man muss sich einfach mal trauen – das muss ich mir auch nächstes Jahr vornehmen", betont die 29-Jährige. Sie wolle auch mal über sich hinauswachsen.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, September 2020

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Freund Karim

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de