An diesen besonderen Moment erinnert er sich nur zu gern zurück! Zwar teilen Mario Götze (28) und seine Frau Ann-Kathrin (31) hin und wieder zuckersüße Schnappschüsse ihres kleinen Sohnemanns mit ihren Fans, dennoch versuchen sie in der Regel, ihr Familienglück für sich zu genießen. Pünktlich zu Silvester macht der Fußballer nun aber erneut eine Ausnahme und postet einen sehr intimen Vater-Sohn-Schnappschuss, der kurz nach der Geburt entstanden ist.

In seiner Instagram-Story teilt Mario ein Foto von seinem schönsten Moment 2020 – und das war natürlich die Geburt seines Babys. Auf dem Bild sieht man den frischgebackenen Vater in OP-Kleidung, wie er am 5. Juni überglücklich zum ersten Mal sein Kind in den Armen hält. Dazu schreibt er: "Sieben Wochen zu früh, aber gesund und bereit fürs Leben." Außerdem postet der Kicker eine Aufnahme, die drei Wochen nach der Entbindung aufgenommen wurde – der Tag, an dem der kleine Rome endlich aus dem Krankenhaus entlassen wurde und nach Hause durfte.

Auch Ann-Kathrin nimmt sich vor dem Jahreswechsel die Zeit, um auf dieses besondere Jahr zurückzublicken. Auf ihrem Kanal veröffentlicht sie unter anderem Aufnahmen von Ultraschallterminen oder Schnappschüsse ihrer immer runder werdenden Babykugel.

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin und Mario Götze

Instagram / annkathringotze Mario und Ann-Kathrin Götze

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze mit Babybauch

