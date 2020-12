Ganz klar: Aaron Carter (33) und Melanie Martin haben ein turbulentes Jahr hinter sich! Obwohl sie zu diesem Zeitpunkt ein Kind von ihm erwartete, trennte der Skandal-Sänger sich im vergangenen März von seiner On-Off-Freundin. Zwar haben die beiden wenig später wieder zueinandergefunden, doch leider hat Melanie ihr Baby schließlich verloren. Dieser schwere Schlag schweißte die beiden aber mehr denn je zusammen: So gaben die zwei im Juni ihre Verlobung bekannt. Jetzt erreichten Aaron und Melanie einen weiteren Meilenstein: ihren ersten Jahrestag!

Via Instagram widmete der Musiker seiner Auserwählten jetzt süße, wenn auch sehr ehrliche Worte zu ihrem Jubiläum: "Alles Liebe zum Jahrestag an die Liebe meines Lebens! Wir sind in diesem Jahr durch die Hölle gegangen und zurück – trotzdem sind wir am Ende gemeinsam daraus hervorgegangen", schreibt Aaron und schwärmt weiter: "Du bist alles, was ich brauche, Baby. Vertrau' mir. Niemand bedeutet mir mehr als meine zukünftige Frau."

Dazu veröffentlichte er ein gemeinsames Selfie mit Melanie, das den Helmen nach zu urteilen wohl bei einer Motorradtour entstanden ist. Besonders süß: Die Influencerin hält hier stolz ihren Verlobungsring in die Kamera. Die Blondine veröffentlichte dasselbe Bild auf ihrem Kanal und schrieb dazu: "Wir haben viele Höhen und Tiefen durchgemacht, aber wir bleiben zusammen und gehen durch dick und dünn. Das ist es absolut wert."

Instagram / missmelaniemartin Melanie Martin und Aaron Carter in Amsterdam

Instagram / missmelaniemartin Melanie Martin und Aaron Carter

Instagram / missmelaniemartin Aaron Carter und seine Freundin Melanie

