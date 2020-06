Ist das das Happy End für Aaron Carter (32) und Melanie Martin? Erst im März trennte sich der Sänger von seiner On-Off-Freundin und begann die Influencerin Viktoria Alexeva zu daten – während Melanie ein Kind von ihm erwartet hat. Erst vergangene Woche verkündete Aaron dann ganz plötzlich, dass er nun doch wieder mit seiner Ex zusammen ist. Das Liebesglück wurde jedoch durch eine traurige Meldung getrübt: Melanie hat das gemeinsame Baby verloren. Dieser schwere Schlag hat die beiden aber scheinbar noch näher zusammengebracht: Sie wollen nicht mehr ohneeinander leben – und haben sich verlobt!

Auf Instagram teilte Aaron nun ein Bild von Melanies Händen – mit einem unübersehbaren Ring am Finger! Dazu schrieb er: "Liebe gewinnt." Durch die Verwendung des Hashtags #engaged (zu Deutsch: verlobt) dürfte wohl deutlich werden, dass es sich bei dem funkelnden Schmuckstück mit Sicherheit um einen Verlobungsring handelt. Darüber hinaus veröffentlichte der 32-Jährige auch in seiner Story eine Aufnahme, wie er die Hand seiner Liebsten mit dem Klunker an dem Finger streichelt.

Aaron stellte die Kommentarfunktion unter dem Enthüllungs-Beitrag zwar aus, sodass seine Fans ihm nicht direkt gratulieren konnten: Doch dafür zeigte er in seiner Story eine Reihe von Glückwunschbekundungen, die ihn erreicht haben.

Instagram / aaroncarter Melanie Martin

Instagram / aaroncarter Melanie Martin und Aaron Carter

Instagram / aaroncarter Melanie Martin und Aaron Carter



