Jetzt ist es bald so weit! Nina Bott (42) und ihr Freund Benjamin Baarz erwarten ihr viertes Kind, und so lange kann es auch nicht mehr dauern: Die ehemalige GZSZ-Darstellerin ist bereits in der 36. Schwangerschaftswoche. Auch das Geschlecht hat sie bereits verraten. So dürfen sich Tochter Luna und die Söhne Lio und Lennox im Januar über einen Bruder freuen. Jetzt teilte Nina ein Foto ihres kugelrunden Babybauchs!

Auf Instagram zeigt die werdende Mutter, dass die Geburt jetzt kurz bevorsteht. "Wow. Manchmal bin ich selber beeindruckt, wie groß so ein Babybauch doch sein kann", schreibt sie unter den Schnappschuss, auf dem sie mit Pudelmütze auf dem Kopf in der Küche steht und sich mit einem Glas Wasser erfrischt. Dazu streichelt sie liebevoll über ihre nun schon sehr gewölbte Körpermitte. "Ich fühle mich eigentlich noch recht 'spritzig', auch wenn man das echt nicht mehr sieht", scherzt sie weiter.

Auch wenn Nina bereits Geburtserfahrung hat, habe sie etwas Respekt davor, wegen der Gesundheitskrise allein entbinden zu müssen. Eine Hausgeburt käme für sie und ihren Partner allerdings nicht infrage, erzählte die Schauspielerin kürzlich ihrer Community. Sie versuche dennoch ruhig zu bleiben und wolle abwarten, wie sich die Situation entwickelt.

Benjamin Baarz und Nina Bott im Juli 2020 in Hamburg

Nina Bott mit ihrem Mann Benjamin Baarz und ihren Kindern Luna und Lio

Nina Bott in der 28. Schwangerschaftswoche

