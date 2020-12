Für Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (32) stand 2020 ganz im Zeichen der Liebe! Die Ex-Bachelorette und ihr damals Zweitplatzierter haben erst vor wenigen Wochen verkündet, dass ihr erster gemeinsamer Nachwuchs unterwegs ist. Kurz darauf haben sie sich sogar schon verlobt. Dabei hatten sie ihre Beziehung erst im Oktober öffentlich gemacht. Zuvor hielten sie ihre Liebe geheim und genau aus dieser Zeit teilte Jessi in ihrem Jahresrückblick nun bisher unbekannte Fotos ihrer Romanze.

Auf Instagram postete die Influencerin einen fast sechsminütigen Clip mit den schönsten Erinnerungen ihres Jahres – und natürlich ist in einem Großteil der Szenen ihr Verlobter Johannes zu sehen. Das Besondere an dem Video: Die werdende Mama zeigt Momente, in denen ihr Liebesglück noch ihr süßes Geheimnis war. Als sie den 32-Jährigen im Sommer auf Ibiza besucht hat, sollte noch niemand von ihnen wissen. Doch dieser Post beweist jetzt: Die beiden waren schon damals überglücklich und konnten kaum die Finger voneinander lassen.

Die ehemalige Let's Dance-Kandidatin versuchte, in einem langen Statement ihre Gefühlslage zusammenzufassen: "Ich habe mich verliebt, ohne es zu wissen. Innerlich habe ich vor Freude geweint, weil ich es nicht glauben konnte. Und dann wurde es immer intensiver. Ich wurde schwanger und war glücklicher als je zuvor." Sie freue sich sehr auf das neue Jahr – vermutlich auch, weil sie 2021 Mutter wird. Im Mai soll ihr Baby zur Welt kommen.

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller, Sommer 2020

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de