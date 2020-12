Befindet sich Anna Heiser (30) etwa bereits auf der Zielgeraden? Die ehemalige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin ist hochschwanger. Lange dauert es vermutlich nicht mehr, bis ihr Nachwuchs endlich das Licht der Welt erblickt. Mama Anna und Papa Gerald sind jedenfalls vorbereitet, um ihren ganzen Stolz gebührend willkommen zu heißen. In einem aktuellen Update packt Anna nun sogar schon die Tasche fürs Krankenhaus.

Das dürfte bedeuten: Ab jetzt könnte es jeden Tag soweit sein! Sich für den Ernstfall zu rüsten, fällt Anna allerdings gar nicht so leicht. "Ich versuche gerade die Tasche zu packen und bin bei den Babysachen hängengeblieben. Es ist echt nicht einfach, vor allem was die Größe des Babys betrifft", gesteht die werdende Mama in ihrer Instagram-Story. Wird ihr Söhnchen eher Größe 55 oder 56 tragen? Schwer einzuschätzen für Anna.

Hinzukommt, dass es für das Paar nicht so leicht ist, "mal eben nach Hause zu fahren, um andere Sachen zu holen", gibt Anna zu bedenken. Schließlich leben Anna und Gerald in Namibia auf dem Land und müssen bei jeder Fahrt verhältnismäßig weite Strecken zurücklegen. Letztlich will die 30-Jährige einfach beide Größen einpacken und sich überraschen lassen, welche ihr Kind benötigt.

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser im Dezember 2020

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser in Namibia im Dezember 2020

Instagram / anna_m._heiser Anna und Gerald Heiser in Namibia

