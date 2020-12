Jana Kramers (37) Familienplanung ist noch nicht abgeschlossen! Die Schauspielerin und ihr Mann Mike Caussin (33) durften sich in den vergangenen Jahren gleich doppelt über Nachwuchs freuen: 2016 kam ihre Tochter Jolie zur Welt, 2018 folgte deren Brüderchen Jace. Anschließend schien das Thema Kinder eigentlich durch zu sein – denn der Sportler unterzog sich einer Vasektomie. Doch anscheinend hat sich der Plan geändert: Jana und Mike planen weitere Kinder!

Das enthüllte die One Tree Hill-Darstellerin in einer Folge des Podcasts "Whine Down": "Wir haben einen Termin und wollen unsere Optionen abwägen!" Die 37-Jährige erklärte weiter, sie wünsche sich tatsächlich noch ein bis zwei weitere Sprösslinge – sie sei jedoch nicht sicher, ob sie nach ihren problematischen Schwangerschaften ein weiteres Kind austragen könne: "Ich musste dauernd erbrechen, hatte Fehlgeburten. Vielleicht wäre mein Körper nicht der beste, um ein Baby zu tragen!", schilderte Jana.

Kurz vor seiner Vasektomie hatte Mike seine Sexsucht öffentlich gemacht. Aufgrund dieses Drangs hatte der einstige Football-Star zahlreiche Affären. Für die Ehe der beiden eine harte Probe – laut eigener Aussage überwanden Jana und Mike ihre Probleme jedoch.

Instagram / kramergirl Mike Caussin und Jana Kramer mit ihren Kindern

Getty Images Schauspielerin Jana Kramer

Getty Images Mike Caussin mit seiner Frau Jana Kramer, April 2016

