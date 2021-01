Maria Lo Porto hat sich tatsächlich unters Messer gelegt. Die Köln 50667-Darstellerin sorgte in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen, weil sie sich in der Türkei einer Schönheits-OP unterziehen wollte – trotz des Lockdowns in Deutschland. Vor wenigen Tagen setzte sie ihren Traum dann auch in die Tat um: Sie ließ sich Fett am Bauch absaugen, es in ihre Brüste setzen und anschließend ihre Bauchdecke straffen. Auf Social Media plauderte Maria jetzt weitere Details zu dem Eingriff aus!

Auf Instagram verriet die rothaarige Schönheit, wie groß die Aktion tatsächlich war: "Sieben Liter wurden abgesaugt." Der Prozess sei mit großen Schmerzen verbunden gewesen: "Den ersten Tag nach der OP habe ich geheult und alles bereut. Aber jeder Tag wird wirklich besser. Es ist schwer zu glauben in dem Moment, aber es ist so", berichtete Maira weiter. Nun müsse sie sich etwas gedulden und schonen, da ihr Körper noch sehr geschwollen sei. Zudem kündigte sie an: Wenn alles verheilt ist, möchte sie ihren Followern auf jeden Fall das Endergebnis präsentieren.

Bis kurz vor ihrem Abflug war für die Schauspielerin nicht klar, ob die OP stattfinden würde. "Es war immer ein Hin und Her [...] wegen Corona", erklärte sie noch am Flughafen in ihrer Instagram-Story. Maria hätte allerdings alle Vorsichtsmaßnahmen eingehalten und sei zwei Mal pro Woche getestet worden.

Anzeige

Instagram / marialoporto_official Maria Lo Porto, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / marialoporto_official Maria Lo Porto, "Köln 50667"-Schauspielerin

Anzeige

Instagram / marialoporto_official Maria Lo Porto, Infuencerin

Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Maria so offen über die OP spricht? Finde ich echt interessant! Puh, das sind mir zu viele Details... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de