Da fehlen Anna Iffländer echt die Worte! Vielen ist die Influencerin vor allem durch ihre Teilnahme bei der diesjährigen Love Island-Staffel bekannt. Dort hatte sie stets ein Lächeln im Gesicht und auch auf Social Media versprüht die Frohnatur gute Laune. Doch jetzt musste sie ein ernstes Wörtchen mit ihrer Community reden, denn: Nur weil sie sich zuletzt nicht immer top gestylt hatte, erntete sie einen fiesen Kommentar.

In ihrer Instagram-Story sprach sie das Thema nun an – und das tatsächlich ohne Make-up im Gesicht. "Mir hat jemand geschrieben, wie erschreckend und scheiße ich doch ungeschminkt aussehe", erklärte sie. Die Dortmunderin war deshalb komplett fassungslos und fragte sich, was das Problem dieses gemeinen Users sei. Wenn er sie nicht sehen wolle, könne er ihr ja schließlich entfolgen.

"Das macht man einfach nicht, das ist respektlos", schimpfte sie weiter. Doch so richtig zu Herzen nimmt sie sich offensichtlich nicht, im Gegenteil. Um ihren Kritiker zu ärgern, hat sie einen Entschluss gefasst: "Ich protestiere jetzt und schminke mich erst einmal nicht mehr."

RTLZWEI / Paris Tsitsos Marc Zimmermann und seine "Love Island"-Partnerin Anna Iffländer

Instagram / annaiff Anna Iffländer im Juli 2019

Instagram / annaiff Anna Iffländer, "Love Island"-Kandidatin

