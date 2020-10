Anna Iffländer und Marc Zimmermann sind überglücklich! Das Love Island-Traumpaar ist auch im Alltag richtig verliebt. Schon in der Show gingen sie offiziell eine Beziehung ein und seitdem gehen sie gemeinsam durch das Leben. Die beiden würden sich beinahe täglich sehen und auch Annas Eltern durften ihren Liebsten bereits kennenlernen. Gibt es bei all dem Liebesglück gar keine Schattenseiten? Ganz und gar nicht, denn Anna betont: Es ist alles perfekt zwischen ihnen!

In einem Q&A in Annas Instagram-Story kommt die Blondine gar nicht mehr aus dem Schwärmen über ihre neue Beziehung heraus. Auf die Frage, wie es zwischen ihnen laufe, antwortet sie schlicht: "Es läuft perfekt." Ein neugieriger User will wissen, ob sie sich vorstellen könne, den Kölner zu heiraten. Auch darauf gibt die bis über beide Ohren Verliebte eine eindeutige Antwort: "Ich kann mir mit Marc alles vorstellen."

Selbst ihr Sexleben lässt die Hundebesitzerin nicht unkommentiert: Das Paar würde harmonisieren und der Sex sei "erste Sahne". Für diejenigen, die es noch detaillierter wissen wollen, erklärt sie: "Wenn ihr '365 Tage' geguckt habt, dann könnt ihr es euch genau vorstellen."

Instagram / annaiff Anna Iffländer, bekannt aus "Love Island" 2020

Instagram / annaiff Marc Zimmermann und Anna Iffländer von "Love Island"

Instagram / annaiff Marc Zimmermann und Anna Iffländer, "Love Island"-Paar 2020

