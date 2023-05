Plötzlich Serienstar: So kam Anna Iffländer zu "Köln 50667"

Anna Iffländer hat einen ganz neuen Karriereweg eingeschlagen! Ihre Suche nach der großen Liebe bei Love Island hatte die Kosmetikerin schlagartig bekannt gemacht. Mit ihrer Teilnahme bei Ex on the Beach und Are You The One – Reality Stars in Love mauserte sie sich danach zu einem richtigen Realitystar. Doch seit Kurzem ist sie jetzt auch in einem anderen Bereich zu finden: Sie spielt bei Köln 50667 mit – und darf dort sogar sich selbst verkörpern! Wie kam Anna zu dieser Ehre?

"Ich habe einen Anruf bekommen und wurde gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte", verrät sie in ihrer Instagram-Story über ihren Weg in die Daily-Soap. Die Idee, dass Anna sich selbst spielen solle – also in der Serie ebenfalls Influencerin und TV-Sternchen ist und keine andere Rolle einnimmt – ging ebenfalls von der Produktion aus. "Da ja nicht jeder die Chance hat, sich selbst zu spielen, habe ich mich schon wirklich sehr darüber gefreut", erklärt die Laiendarstellerin.

Doch trotz ihrer neuen Aufgabe als Serienstar vernachlässigt Anna natürlich auch ihre Reality-Karriere nicht. Bald wird sie wieder in einem Format mit einem Ex-Freund zu sehen sein: Diesmal stellen Micha Schüler (25) und sie sich ihrer Vergangenheit. In der neuen Staffel "Eating with my Ex", die ab dem 5. Juni auf TLC ausgestrahlt wird, trifft das Ex-Traumpaar aufeinander.

Instagram / annaiff Anna Iffländer im August 2022

Instagram / annaiff Anna Iffländer, Reality-TV-Persönlichkeit

Instagram / annaiff Anna Iffländer und Micha Schüler, TV-Bekanntheiten

